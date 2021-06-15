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Dünya Eski devlet başkanı hayatını kaybetti! Ülkesinin tarihine yön vermişti
Dünya

Eski devlet başkanı hayatını kaybetti! Ülkesinin tarihine yön vermişti

Bir dönem adından söz ettiren eski Nikaragua Devlet Başkanı Enrique Bolanos Geyer hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 23:21:00 -
Eski devlet başkanı hayatını kaybetti! Ülkesinin tarihine yön vermişti

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da bir dönem yolsuzlukla mücadelede öne çıkan eski Devlet Başkanı Enrique Bolanos Geyer'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Aile mensuplarının açıklamasına göre, Geyer, Nikaragua'nın başkenti Managua'daki evinde 93 yaşında yaşamını yitirdi.

Muhafazakar bir siyasetçi olarak bilinen Geyer, Daniel Ortega liderliğindeki Sandista Ulusal Kurtuluş Cephesi hükümetini 2001 seçimlerinde büyük farkla yenerek devlet başkanlığını kazanmıştı.

Geyer'in ülkede hukuk yollarının aktif şekilde işletilmesi için caydırıcı yasaların çıkartılmasını teşvik etmesinin yanı sıra yolsuzluk soruşturmalarının üzerine kararlı şekilde gitmesi, uluslararası arenada bu yönüyle tanınmasına neden olmuştu.

Eski Devlet Başkanı Arnoldo Aleman mahkum edildi

Ülkede 1997-2002 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürütürken 100 milyon dolar kamu parasını kişisel hesabına aktarmasıyla suçlanan Aleman, 2003'te 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ülkede büyük seferberlik başlatmıştı

Nikaragua'da 1998'de meydana gelen Mitch Kasırgası'nda 3 binden fazla kişinin ölmesi ve 700 bin civarında insanın evsiz kalmasının ardından Geyer, "Kollarımızı sıvayalım" sloganıyla ülkede büyük seferberlik başlatmıştı.

Geyer, ülkede ekonominin istikrara kavuşturulması ve yoksulluğun bitirilmesi amacıyla ABD ile "KAFTA" adı verilen Serbest Ticaret Anlaşmasını imzalamıştı.

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Yorumlar

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Sevgili akit çalışanları şu haber başlıklarını direk yazsanız çok çok daha iyi olacak. Eski devlet başkanı öldü yerine Eski nikaragua devlet başkanı öldü ,yazsanız Şu anki kullandığınız yöntem çok sinir bozucu Allaha emanet olun
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Veli

Darısı bizim ülkemize haramilere dur diyecek bir Başkan çıkar elbet
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