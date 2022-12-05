Eski danışmanı ihbar etti: CHP'li başkan hapı çok fena yutacak

İçişleri Bakanlığı, CHP’li Özlem Çerçioğlu’nun 2015’te 2.8 milyon liralık yazılım işini ihalesiz verdiği gerekçesiyle soruşturma izni verdi. Çerçioğlu'nu, eski danışmanı FETÖ Belediyeler İmamı Karaarslan'ın ihbar ettiği öğrenildi.

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun danışmanlığını yapan FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan, tutuklanmadan önce 3 Temmuz 2020'de Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Aydın'da Özlem Çerçioğlu'nun yanında tanık olduğum olayları anlatmak üzere ilgili kurumların davetini bekliyorum" dedi. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı müfettişleri ihbarcı olarak Karaarslan'ın ifadesini aldı.

İşlemin doğru olmadığını söyledim

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre Kararaslan ifadesinde, "Özlem Çerçioğlu Türkiye'de belediyesine en hakim kişidir. Onayı ve izni olmadan iğne dahi alınamaz. Alınan her şeyin ödemesi de kendisine sorulur. 2015'te 2.8 milyon lirayı aşan bir ihale ödemesinin belediye başkanının haberi olmadan SAMPAŞ'a yapılması zaten mümkün değildir. Haftada bir gün gidişlerimde bu işlemin doğru olmadığını ve hukuki sonuçları olacağını belirtmiş olmama karşın, sonradan alım ve ödemelerin yapılmış olduğunu öğrendim. Bu rakamın emsal belediyelere göre çok yüksek kaçacağını söyledim. Özlem Çerçioğlu'na alımın problem olacağını ve kendisinin imza atmamış olmasının önemli olduğunu ancak sözleşme ile verilen yüzde 30 oranındaki avansı ödeme yetkisinin sadece kendisinde olduğunu ve bu kadar büyük bir alımın ve bu kadar büyük ön ödemenin 'haberim yok' denilerek geçiştirilemeyeceğini söyledim. Özlem Çerçioğlu "Bu satın almayı kimseye duyurmayalım o zaman" şeklinde cevap verdi.

Çerçioğlu, müfettişlere ifade verdi

İhbar üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı müfettişleri konu ile ilgili ön inceleme başlattı. Başkan Özlem Çerçioğlu, müfettişlere bu konu ile ilgili ifade verdi. Çerçioğlu ifadesinde, "Tarafınızca da bilineceği üzere 17 ilçeye hizmet vermeye çalışan, 25 Daire Başkanlığı'ndan oluşan Büyükşehir Belediyemiz, 12 Daire Başkanlığımızdan oluşan ASKİ, 7 adet şirketimiz ve bütçe büyüklükleri, buna bağlı satın alma ve ihale süreçleri düşünüldüğünde belediye başkanı olarak benim bu anlamda tüm süreçlerden bilgim olması düşünülemez" dedi.

3 ihalede kamu zararı

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanan ön inceleme raporunun sonuç bölümünde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015'te yapılan cadde, bulvar ve orta refüjlerin 12 aylık boyunca süpürülmesi işine ilişkin ihalede 144 bin 103 lira kamu zararına yol açıldığı belirtildi. İhalede sorumluluğu bulunan Başkan Özlem Çerçioğlu ile 12 belediye personeli hakkında soruşturma izin verilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca 2017'de yapılan Aydın'da ana arterlerin temizliği işi ihalesinde de yüzde 237 daha pahalıya yapıldığına ve kamu zararına yol açıldığına dikkat çekildi. Raporda bu ihale ile ilgili Çerçioğlu ve 11 personele soruşturma izni verilmesi gerektiği belirtildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019'da yapılan kentsel temizlik işi için araç kiralama hizmet alım ihalesinde 1 milyon 945 bin 757 lira kamu zararına neden olunduğu belirtildi. Bu ihale ile ilgili Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu toplam 10 kişi hakkında soruşturma izni verilmesi gerektiği vurgulandı.

Mülkiye müfettişinin raporunun genel sonuç bölümünde ise, 2015'te 2.8 milyon liralık yazılım işi ile ilgili teknik şartnamenin SAMPAŞ firması tarafından hazırlandığı veya SAMPAŞ firmasının isteklerine uygun teknik şartname hazırlandığı kanaatinin oluştuğuna dikkat çekildi. Mülkiye müfettişi mevzuata ve işin teknik şartnamesine aykırı iş ve işlemler nedeniyle SAMPAŞ firmasına 22/c maddesine göre 2.8 milyon lira sözleşme yapılarak 1 milyon 733 bin 872 lira kamu zararına yol açıldığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı, Aydın Akıllı Kent Otomosyon Sistemi ile ilgile ilgili 2.8 milyon liralık yazılım alım işini ihalesiz verdiği gerekçesiyle Başkan Çerçioğlu hakkında soruşturma izni verdi.

KAYNAK: SABAH GAZETESİ - CEYHAN TORLAK