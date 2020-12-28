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Aktüel Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Düzce'de esnafı ziyaret etti:
Aktüel

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Düzce'de esnafı ziyaret etti:

"Muhalefet de halinden memnun, iktidar olmak gibi bir derdi yok" - "(CHP'deki taciz iddiaları) Ben haftalık skandallar eksik olmuyor demiştim ama 3 günde bire düşürdü arkadaşlar. Allah selamet versin"

Yeniakit Publisher
2020-12-28 14:12:29 -
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Düzce'de esnafı ziyaret etti:

DÜZCE (AA) - Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, muhalefetin de halinden memnun olduğunu, iktidar olmak gibi bir derdi bulunmadığını söyledi.

Sivas'tan 4 Eylül'de başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında Düzce'ye gelen İnce, İstanbul ve Gaziantep caddelerinde esnafı ve vatandaşları selamladı.

İnce, ziyaretleri sonrası Anıtpark Meydanı'nda gazetecilere, ziyaretlerine 15-20 gün ara vermelerinin ardından bugün tekrar Düzce'den başladıklarını aktardı. İnce, "Bugün 48 vilayeti gezmiş olduk. Çok yakın bir sürede 81 vilayeti tamamlayacağız." dedi.

Büyük bir şemsiye kurmaları gerektiğini dile getiren İnce, "Bu büyük şemsiyenin altında ülkücüler olmalı, sosyal demokratlar, muhafazakarlar, sünniler, aleviler olmalı, herkes olmalı bunun altında. Memleket bir uçurumun başında duruyor. Bu memleketi bu uçurumun başından çekip almamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

İnce, Türkiye'nin üretebilmesi için çiftçisinin, sanayicisinin desteklenmesinin önemli olduğunu belirterek, "Muhalefet de halinden memnun, iktidar olmak gibi bir derdi yok. Muhalefetin de öz güven eksikliği var. Kendine güvenmeyip dostlarla birlikte iktidara gelinmez. Önce kendine güvenerek yola çıkacaksın. Bizim hedefimiz 50 artı 1 almak. 50 artı 1 hedefleyerek yola çıkacağız." diye konuştu.

Asgari ücretin 2021 yılı için net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklamasının sorulması üzerine İnce, bu rakamın düşük olduğunu savundu.

İnce, CHP'nin son dönemde taciz iddialarıyla gündeme gelmesi ve Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi olayının ardından CHP'li bir milletvekilinin baba Sıddık Gültekin'i telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddialarının sorulması üzerine ise "Ben haftalık skandallar eksik olmuyor demiştim ama 3 günde bire düşürdü arkadaşlar. Allah selamet versin." ifadelerini kullandı.


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