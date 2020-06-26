Eski Burundi Cumhurbaşkanı Nakurunziza son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (AA) - Kalp krizi sonucu 9 Haziran’da hayatını kaybeden Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'nın cenazesi , başkent Gitega'daki Ingoma stadyumunda düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.



Burundi Devlet Radyo ve Televizyonu’ndan (RTNB) canlı yayınlanan tören, Nkurunziza’nın naaşının hayatını kaybettiği Cinquantenaire de Karusi hastanesinden törenin düzenlendiği Ingoma stadyumuna dualar eşliğinde getirilmesiyle başladı.



Cenaze törenine karısı Denise Bucumi Nkurunziza ve çocuklarının yanı sıra, Tanzanya eski Cumhurbaşkanı Jakaya Kikwete, Ekvator Ginesi, Kenya ve Kongo Cumhuriyeti dışişleri bakanları katıldı.



Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye cenaze töreninde yaptığı konuşmada, “Burundi kurtarıcısını ve babasını kaybetti, geride silinemeyecek izler bıraktı.” dedi.



Törenin ardından Nkurunziza'nın naaşı, defnedileceği Gitega’daki anıt mezara götürüldü.



Burundililer son yolculuğunda Nkurunziza’yı yalnız bırakmadı.



Geçen ay düzenlenen seçimlerden galip çıkan ve 20 Ağustos'ta görevi devralması beklenen Ndayishimiye, Pierre Nkurunziza'nın ani ölümü üzerine planlanandan iki ay önce cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.



- Üçüncü dönemi ülkeyi siyasi krize sürüklemişti



Ülkenin eski başkenti Bujumbura'da, ailenin yedi çocuğundan biri olarak 18 Aralık 1964'te dünyaya gelen Nkurunziza, Burundi Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde okudu.



Baba tarafından Hutu, anne tarafından Tutsi olan Nkurunziza, 1993'te Hutu kökenli Devlet Başkanı Melchior Ndadaye'nin öldürülmesi sonucu Hutu ve Tutsi etnik grupları arasında iç savaşın başlamasına tanıklık etti.



Nkurunziza, 1995'te Demokrasiyi Savunma Ulusal Konseyi ve Demokrasi Savunma Kuvvetleri'ne (CNDD-FDD) asker olarak katıldı, 2001'de partinin genel başkanlığına seçildi.



Cumhurbaşkanlığı görevine 2005'te parlamento tarafından seçilerek gelen Nkurunziza, 2010’daki seçimleri de kazanarak görevini sürdürdü.



Nkurunziza, iç savaş taraflarınca imzalanan Aruşa Barış Anlaşması’ndan yer alan “devlet başkanının yalnız iki kez seçilebileceğine” ilişkin maddeye rağmen 2015’te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamıştı.



Muhalefetin Nkurunziza’nın adaylığına karşı çıkmasıyla patlak veren siyasi kriz, seçim öncesi ve sonrası ülke genelinde 1000’den fazla kişinin hayatını kaybettiği şiddet olaylarına yol açmıştı. Krizde en az 400 bin kişi de komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmıştı.





