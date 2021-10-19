“Eski binalara depreme dayanıklılık testi yaptırın”

6. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı dolayısıyla Kocaeli’ye gelen Siyahi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin herkes için sarsıcı bir özelliği bulunduğunu, binaların nasıl yıkılabileceğini, köprülerin nasıl çökebileceğini, toprağın nasıl kayabileceğini insanların yaşayarak gördüğünü söyledi.

“Türkiye’de 7 büyüklüğünde deprem ne zaman olacak?’ Dünyada bunun cevabı yok” diyen Siyahi, “Dolayısıyla tüm yapıları depreme dayanıklı tasarlamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Ortalama ömür 50 yıl

Binaların belirli ömre göre inşa edildiğine dikkati çeken Siyahi, şöyle devam etti:



“Ortalama yapılar için 50 sene ömür olduğunu düşünüyoruz. Türkiye gibi bir bölgede binaların belirli depremlere maruz kalarak ayakta kalması gerekiyor. 50 senede binadaki malzemelerin bozulma ihtimali var. İçindeki beton ve demirin bozulduğu ya da etkisinin azaldığını düşünüyoruz. Oturduğunuz binaların hangi sene inşa edildiği ve nasıl inşa edildiği önemli. Mühendis projelendirmiş mi? Eskiden kontrolün bu kadar yapılmadığı zamanlarda onay beklemeden yapılmış yapılar var. Bina kaç yaşında, içindeki malzemeler nasıl, mühendislik projesi var mı ve bu uygulandı mı?’ bunlara bakmak gerekiyor. Betonun sağlamlığı, demirlerin çapları, sıklığı bunların çok iyi araştırılması gerekiyor.”