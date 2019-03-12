0553 313 94 23

Eski Beşiktaşlı konuştu: Terim hileci biri

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü John Benjamin Toshack, İngiliz basınına önemli açıklamalarda bulundu. Toshack, Fatih Terim'e ilişkin yaptığı konuşmasında, "Türkiye tarihinin en başarılı koçu. Terim bir hileci. Psikolojik oyunları iyi biliyor. Hiçbir zaman ona güvenmedim" dedi.

12 Mart 2019 Salı 12:55
Eski Beşiktaşlı konuştu: Terim hileci biri

İngiliz basınına konuşan Beşiktaş'ın eski teknik direktörü John Benjamin Toshack, Fatih Terim'le ilgili olarak, "Türkiye tarihinin en başarılı koçu ve akıllı biri. Terim bir hileci. Psikolojik oyunları iyi biliyor. Ve bu yöndeki planlarıyla maçtan başarılı da çıkabiliyor. Hiçbir zaman ona güvenmedim" dedi.

1970'li yılların en başarılı futbolcularından biri kabul edilen John Benjamin Toshack, teknik direktörlük kariyerinde 1997-1999 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Tecrübeli hoca Beşiktaş'tan sonra İspanya devi Real Madrid'in yolunu tutmuştu.

Efsane isim İngiliz basınında The Blizzard'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aktif futbolculuk döneminde Cardiff City, Liverpool ve Swansea City formaları terleten Galli teknik adam Fatih Terim'le ilgili tespitlerini ve anılarını anlattı.

Fatih Terim çok akıllı bir insan'

69 yaşındaki teknik adam, Terim için şunları söyledi: "Fatih Terim muhtemelen Türkiye tarihindeki en başarılı koç ve çok akıllı bir insan. Terim bir hileci. Psikolojik oyunları iyi biliyor ve bu yöndeki planlarıyla maçtan başarılı da çıkabiliyor. Hiçbir zaman ona güvenmedim."

2-1 kazandıkları Süper Kupa maçında tünelde bekletildiklerini ve yaşananları anlatan Toshack, şu ifadeleri kullandı:

''Orada Galatasaray'ın da bizimle birlikte bekliyor olması gerekiyordu ancak orada değillerdi. Saatime baktım. Maçtan 10 dakika önce tünelde olmamız gerekiyordu ve biz başlama düdüğünden 12 dakika önce tünele gelmiştik. Başlama vuruşuna 7 dakika kalmıştı ancak Terim'in oyuncuları halen tünele gelip sıraya girmemişlerdi. Ben de oyuncularıma dönüp soyunma odasına gitmelerini söyledim. Geri dönerken Galatasaraylı oyuncular soyunma odasından tünele gelmeye başladılar. O anda hem Terim hem de maç delegasyonundakiler bize tünele geri dönmemiz gerektiğini yoksa cezalandırılacağımızı söylediler. Onlara 'Hayır, cezayı umursamıyorum. Haydi çocuklar soyunma odasına devam edin. Galatasaray bizleri dört dakika boyunca orada bekleyebilir. Biz de hazır olunca tünele geliriz' dedim. Onlara bizimle uğraşmamaları gerektiğini gösterdim. Terim bence kendi bildiği yoldan devam etti. O anda oyuncularımın karşı takımdakiler kadar büyük oyuncular olduklarını bilmeleri gerekiyordu. Bizim üzerimizde oyun oynayamayacaklarını Galatasaraylılar'a hissettirdiğimizi düşünüyorum. Sonunda maça çıktık ve Galatasaray'ı 2-1 yenerek kupayı kazandık."

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan TSYD Kupası'nda Sarı-Kırmızılılar sahadan 6-0 üstün ayrılmıştı. Bu maçla ilgili de konuşan Toshack, ''Aklımda Fatih Terim'in burada ve orada hakemler ve görevliler tarafından tercihli muamele gördüğünü hissettim'' şeklinde konuştu.

'Türkiye'de her şeyi yapabilirdiniz ama orduyu eleştirmek sakıncalıydı'

İlginç bir anısını anlatan tecrübeli hoca Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı verdikleri sırada Oktay Derelioğlu'nun askere çağrıldığını hatırlatarak "Fenerbahçe'nin ensesindeydik ve derbi oynayacaktık. Oktay Derelioğlu askere çağrıldı. Maçtan önce basın toplantısında bunun garip bir tesadüf olduğunu söyledim" diye konuştu.

Daha sonra özür dilediğini ifade eden Toshack, ''Türkiye'de her şeyi yapabilirdiniz ama orduyu eleştirmek sakıncalıydı. Dürüst olmam gerekirse bu benim açımdan cehaletti. O hafta Türkiye'de en popüler kişiydim. Sonra özür diledim'' dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:55
  1. Fatih Terim
  2. Toshack

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    90 yıllık yaşamına 120 torun sığdırdı
    1. 90 yıllık yaşamına 120 torun sığdırdı
    2. ABD Temsilciler Meclis Başkanı Pelosi:..
    3. Başkan Tok: Gençlere hizmet etmeye..
    4. Galatasaray ile Denizbank arasında iş..
    5. Günün ilk yarısında şehir..
    6. Günün ilk yarısında endekslerin..
    7. Çin zulmü Almatı’ya uzandı
    8. Pakdemirli'den çiftçilere müjde
    9. Borsa ilk yarıda düştü
    10. Çapa makinesine sıkışarak ölen kadın..
    11. Annesini öldüren zanlı adliyeye sevk..
    12. Katalonya'da "sarı kurdela" krizi
    13. Gökçeada’da feribot seferlerine..
    14. Bakan Pakdemirli’den çiftçilere müjde
    15. (Özel) ‘Bir gülücük, bin mutluluk’..
    16. Romanya mayın arama gemisi Çanakkale..
    17. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nın..
    18. Ankara’da Ortadoğu Sinema Akademisi..
    19. Borsa 100.000 puan üzerine yerleşti
    20. Avrasya Üniversitesi yerleşkesindeki..
    21. Ah şarlatanlar ah!
    22. Yabancı öğrencilerin İstiklal Marşı..
    23. 5 ayda 2 facia! Dünya ayağa kalktı
    24. Altun: "Bayrak ve İstiklal Marşı,..
    25. Alman turist Antalya'da asansörde..
    26. Bu hastalık erkeklerin korkulu rüyası
    27. Soylu: PKK’nın şah damarını kestik
    28. Sinop’ta İstiklal Marşı’nın Kabulü ve..
    29. Moldova'dan Türkiye açıklaması:..
    30. Zorluoğlu otogar ve sanayi esnafını..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!