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Eski Barcelona Kulübü Başkanı Rosell beraat etti

- Barcelona'nın eski başkanı Sandro Rosell, yaklaşık iki yıl tutuklu kaldığı, Brezilya Milli Takımı'nın canlı maç yayın haklarından haksız komisyon aldığı suçlamalarıyla ilgili davadan beraat etti

24 Nisan 2019 Çarşamba 21:14
Eski Barcelona Kulübü Başkanı Rosell beraat etti


MADRİD (AA) - Barcelona Kulübü'nde 2010-2014 yıllarında başkanlık yapan Sandro Rosell, yaklaşık 2 yıl tutuklu yargılandığı davadan beraat etti.

Brezilya Milli Takımı maçlarının televizyon yayın haklarının satışında komisyon almak ve bununla bağlantılı 6,5 milyon avrosunu kendine alıp toplamda 20 milyon avro kara para aklamakla ilgili 5 farklı iddiayla suçlanan Sandro Rosell'in davasında karar verildi.

Madrid'deki Ulusal Mahkeme Hakimi, 643 gün cezaevinde kalan ve savcılığın 6 yıl hapis talebiyle yargılanan Rosell'in hakkındaki tüm suçlamalardan beraat ettiğini açıkladı. Mahkeme, aynı davada yargılanan diğer 5 sanık için de beraat kararı verdi.

Rosell, 2014 yılında hakkında çıkan para akladığına dair haberlerin ardından Barcelona'da kulüp başkanlığından istifa etmek zorunda kalmıştı.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 21:14
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