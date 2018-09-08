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Eski bakan Mehmet Şimşek'ten 'yeni parti' iddialarına flaş cevap!

Ekonomi eski bakanı Mehmet Şimşek, hakkında çıkan 'yeni parti kuracak' iddialarını, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 15:13
Eski bakan Mehmet Şimşek'ten 'yeni parti' iddialarına flaş cevap!

Abdullah Gül'ün eski danışmanı olan Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, bugünkü köşe yazısında "Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Mehmet Şimşek'in yeni bir merkez parti kurmak için hazırlık içinde olduğunu" iddia etti.

Takan yazısında, "Görüşmeler yapıyorlarmış. Acele etmiyorlarmış. Partinin resmi kuruluş tarihi olarak yerel seçimler sonrasını gösteriyorlarmış. Parti kurulduktan sonra 'ana muhalefet olacak' iddiasıyla..." ifadelerini kullandı.

Eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları yalandı. Şimşek "Şahsımla ilgili bu iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor. Saygıyla kamuoyunun bilgisine sunarım." dedi.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 15:13
  1. Ankara
  2. Eski Ekonomi Bakanı
  3. Mehmet Şimşek
  4. Twitter'dan açıkladı
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  6. yeni parti kuracak mı
  7. sert sözler

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  • nooooonooooo1 sa önce
    her tarafın parti kursa ne olur
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