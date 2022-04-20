Eski Adalet Bakanından taziye paylaşımı!
Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında meydana gelen patlamaya ilişkin Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
YENİ AKİT ANKARA
Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında meydana gelen patlamada Cengiz Yiğit şehit oldu, biri ağır 4 personel yaralandı.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Bursa’da İnfaz Koruma Memurlarımızın geçişi sırasında hain bir pusu ile gerçekleştirilen patlama sonucu şehit olan Cengiz Yiğit kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun”