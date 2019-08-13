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Eşiyle tartıştı, 6 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı

Diyarbakır’da işsiz olduğu gerekçesiyle eşiyle tartışan bir kişi, 6 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

13 Ağustos 2019 Salı 00:04
Eşiyle tartıştı, 6 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı

Diyarbakır’da işsiz olduğu gerekçesiyle eşiyle tartışan bir kişi, 6 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.Şahsı polis ekipleri ikna ederek binadan indirirken, bazı vatandaşların cep telefonlarıyla olay anını canlı vermesi dikkat çekti.


Olay, merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre,işsiz olduğu öğrenilen H.P. isimli şahıs, evde işsizlik yüzünden eşiyle bir süre tartıştıktan sonra oturdukları 6 katlı apartmanın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.


Bir kişinin çatıdan kendini aşağı sarkıttığını gören vatandaşlar durumu polis, 112 ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre emniyeti alırken, itfaiye ekipleri branda açarak güvenlik önlemi aldı.


H.P.’yi polis ekipleri yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmasının ardından aşağı indirdi. Çevrede bulunan bazı vatandaşlar polis ekiplerini alkışlarken, bazı vatandaşlar ise intihar girişimini cep telefonları ile sosyal medya hesaplarından canlı yayınlamaları dikkat çekti.


H.P., ambulansta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü. Şahsın işsizlikten dolayı son bir ay içerisinde aynı yerde 2. kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak polisin incelemesi sürüyor.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 00:04
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