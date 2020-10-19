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Aktüel Eşinin Kovid-19 testi pozitif çıkan Bartın Valisi Güner karantinaya alındı
Aktüel

Eşinin Kovid-19 testi pozitif çıkan Bartın Valisi Güner karantinaya alındı

Kovid-19 testi pozitif çıkmamakla birlikte bilgisayarlı tomografide koronavirüsle uyumlu görüntü oluştuğu görülen Vali Sinan Güner'in tedbiren ilaç tedavisine başlandı - Güner'in 21 Ekim'de yapılacak PCR testinde çıkacak sonuca göre uygun işlemlere devam edilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-19 21:10:52 -
Eşinin Kovid-19 testi pozitif çıkan Bartın Valisi Güner karantinaya alındı

BARTIN (AA) - Doktor olan eşinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Bartın Valisi Sinan Güner, karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Güner'in eşi Beyhan Güner'in, Bartın Devlet Hastanesinde yapılan Kovid-19 testi pozitif sonuç verdi.

Bu hastanede başhekim yardımcısı olarak görev yapan Güner'in, yoğun bakımda bir hastaya müdahalesi sırasında olabileceği tahmin edilen bulaşı sonucu testinin pozitif çıktığı değerlendiriliyor.

Temaslı olan Vali Güner'in testinin pozitif çıkmamakla birlikte, teyit amaçlı çekilen bilgisayarlı tomografide (BT) Kovid-19 ile uyumlu görüntü oluştuğu görüldü.

Vali Güner'in tedbiren ilaç tedavisine başlanırken 5 günlük tedavinin bitiş tarihi olan 21 Ekim'de yapılacak PCR testinde çıkacak sonuca göre uygun işlemlere devam edilecek.

Vali Güner ile eşi Beyhan Güner'in, Valilik konutunda karantinada olduğu öğrenildi.

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