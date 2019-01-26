0553 313 94 23

Eşinin arkadaşlarına kefil oldu, hayatı karardı! 19 daireli apartmanı vardı...

Elazığ'da kaza sonucu ölen eşinin arkadaşlarının bankadan çektiği kredisine kefil olduktan sonra, sahip olduğu 19 daireli 7 katlı apartmanını ve 9 arabasını kaybeden emekli hemşire, Elazığ sokaklarında ördüğü el işi ürünleri satıp yaşamaya çalışıyor.

26 Ocak 2019 Cumartesi 12:11
Eşinin arkadaşlarına kefil oldu, hayatı karardı! 19 daireli apartmanı vardı...

Elazığ'da yıllar önce trafik kazasında kaybettiği eşinin arkadaşlarının banka kredisine kefil olan emekli hemşire, 19 daireli 7 katlı apartmanını ve 9 otomobilini kaybetti. 300 bin liralık borcunu ödeyebilmek ve hayatını sürdürebilmek için şimdi sokakta el işi ürünleri satan kadın, belediye tarafından kendisine verilen tek odada yaşamını sürdürüyor.

Elazığ'da 68 yaşındaki emekli hemşire Güngör Atıcı, sokaklarda el işi örüp, satıyor. Atıcıyı bu hale düşüren ise eşinin arkadaşlarının banka kredilerine kefil olması. 19 daireli 7 katlı apartmanı, 5 evi ve 9 otomobilleri olan Atıcı, bunların tamamını kefil olduğu için kaybedip sokaklara düştü. Yazın sıcakta, kışın soğukta sokakta el işi yapan Atıcı, Elazığ Belediyesi'nin kurduğu Hayır Çarşısı'nda kendisine verilen odada yaşamını sürdürüyor. Emekli maaşı üzerinde halen 48 bin TL borç bulunduğunu belirten Atıcı, kendisinin marifetli olduğunu, boş durmaktansa çalışarak günlüğünü çıkardığını aktardı.

"60'lı yıllarda Celal Bayar beni sağlık kolejine kayıt ettirdi"

1960'ta Ankara’ya gittiğini anımsatan emekli hemşire Güngör Atıcı, "Celal Bayar’ı görmeyi çok istiyordum. Okumak istediğimi söyledim. Beni sağlık kolejine kayıt etti. 20-25 yaşındaydım. Sağlık kolejini bitirdim. Çeşitli yerlerde hemşirelik görevini yaptım. 1966’dan 2005'e kadar çalıştım. 70 bin tane doğum yaptırdım. Çok başarılı bir hemşireydim. Eşim müteahhitti 1991 yılında trafik kazasında hayatını kaybetti. Her şeyim vardı. Bana kefil ol diyenlere kefil oldum. Kimse benim elimden tutmadı. Elazığ’a geldim. 7 katlı 19 daireli evim, 9 tane arabam vardı. Oğlum bunları kiraya veriyordu akşam elime çok para geçiyordu. Bunların hepsini sattım şimdi oturacak bir odam bile yok" dedi.

"Emekli maaşımın üzerinde 48 bin tl borç var"

Elazığ’a geldiğinde terminalin mescidinde halında yattığını ifade eden Atıcı, "3 yıl orada kaldım. Belediye başkanının yardımıyla bana hayır çarşısında bir oda verildi. 4 yıldır oradayım. Belediye beni idare ediyor. Eski vali benimle ilgilendi. Bana burada imkan verip para kazanmama izin verdiler. Geçirdiğim trafik kazası sonucu 5 bin lira borcum var. Şimdi o borç 29 bin oldu. Emekli maaşımın üzerinde 48 bin lira borç var. Sabahtan akşama kadar lif yapıyorum. Patik ve bere, atkı, hırka yapıyorum. Elazığ halkını seviyorum. Bana yardımcı oluyorlar. Çalışmayı severim, marifetliyim. Boş oturmaktansa günlüğümü çıkarayım" diye konuştu.

Şu anda toplam 300 bin lira borcu var

Kış şartlarında çok üşüdüğünü söyleyen Atıcı, "Hastaneye götürdüler ateşim 38 dereceydi. Her tarafım ağrıyordu. Doktor bana çok üşütmüşsün dedi. Bu soğuk havalarda çalışmak çok zor. Üşümemek için kat kat giyiniyorum. Bu şartlar altında çalışmak çok zor. Çok fazla kredi çektik. Şu anda 300 bin lira borcum var. Elazığ’ın insanlarını seviyorum. Türkiye’nin ve Elazığ’ın devlet ve zenginlerinden beni bu sıkıntıdan kurtarmalarını istiyorum. Yapacak hiçbir şeyim yok, kimsem de yok. Ölsem ben hayır çarşısından öleceğim" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 12:11
  1. Ankara
  2. Elazığ
  3. Emekli hemşire
  4. Güngör Atıcı
  5. Eşinin arkadaşlarına kefil oldu
  6. hayatı karardı
  7. Yardıma muhtaç kadın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sabah kümese girdiğinde hayatının şokunu yaşadı! 35 tavuk...
    1. Sabah kümese girdiğinde hayatının..
    2. Filistin hastanelerindeki çocuklar..
    3. Genç tekvandocu 5. Türkiye..
    4. Erdoğan özellikle sormuştu! Başkan..
    5. Tokadı unutturmak isteyen 'Bidon Kafa'..
    6. Türkiye’den Süleymaniye’ye ilk uçak..
    7. Eşinin arkadaşlarına kefil oldu,..
    8. ANALİZ - Dünya Ekonomik Forumu'nun..
    9. Cenk Tosun Everton'dan ayrılıyor! Yeni..
    10. 600 yıllık zeytin ağacı tescillenmeyi..
    11. Büyükçekmece'de patlama
    12. Antalya'da hortum, otobüsü devirdi!..
    13. "Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz"
    14. ‘Hasan’ları zorla ‘Hans’ yapıyorlar
    15. Türk yapımı film ve diziler Cezayir'de..
    16. "Oğlumla en son konuştuğumda aracın..
    17. Düğmeye basıldı! Ali Koç'u indirecekler
    18. Antalya'da şiddetli yağış ve hortum..
    19. Tuncelide'ki hasta 2,5 saatlik zorlu..
    20. Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem
    Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın avukatları partiye davet edip...
    Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın avukatları partiye davet edip...
    Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap
    Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Taksim'deki kışkırtmanın arkasından bakın kim çıktı!
    Taksim'deki kışkırtmanın arkasından bakın kim çıktı!
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi

    Günün Karikatürü

    26 Ocak 2019
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    ABD'yi delirten hamle bu mu? İşte Rusya'nın Venezuela planı
    ABD'yi delirten hamle bu mu? İşte Rusya'nın Venezuela planı