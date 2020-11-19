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Aktüel Eşinin akrabalarına silahlı saldırı düzenledi: 1 ölü, 3 yaralı
Aktüel

Eşinin akrabalarına silahlı saldırı düzenledi: 1 ölü, 3 yaralı

Çorum'da yakını tarafından silahlı saldırıya uğrayan aile üyelerinden biri öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 10:52:56 -
Eşinin akrabalarına silahlı saldırı düzenledi: 1 ölü, 3 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'da, aile üyelerine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre G.K. (37), gece saatlerinde Bahar 1. Cadde'deki evlerine girerken Serkan Ö. (32), eşi Alev Ö. (28) ve 3 yaşındaki çocukları G.Ö'yü tüfekle ateş ederek yaraladı. Ardından Çoraklık Bağları mevkisine giden şüpheli, burada da kayınvalidesi Gülizar Ö'yü tüfekle yaraladıktan sonra kaçtı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Serkan Ö, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, Serkan Ö'nün kız kardeşinin eşi olan şüpheli G.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlının eşinin de bir süredir kayıp olduğu ileri sürüldü.




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