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Gündem Eşini öldürüp ‘kurt sandım’ diyen koca gözaltına alındı
Gündem

Eşini öldürüp ‘kurt sandım’ diyen koca gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Eşini öldürüp ‘kurt sandım’ diyen koca gözaltına alındı

Elazığ'da ağıla giren eşini kurt sanarak öldürdüğünü iddia eden kişi gözaltına alındı.

Meşeli köyünde yaşayan M.K. (61), iddiaya göre, iki gün önce küçükbaş hayvanlarının bulunduğu ağıla kurtların girdiğini gördü. Bunun üzerine M.K, ağılda nöbet tutmaya başladı. M.K, gece nöbet tuttuğu sırada ağıldan ses geldiğini duyması üzerine, sesin geldiği yöne ateş etti.

M.K. ağılda 3 çocuk annesi eşi Hasret K'yi (51) tüfekle vurduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hasret K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hasret K'nin cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

M.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

 

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