Eşini bu halde görünce bisikleti tekmeledi! Bu acıya yürek dayanmaz

Kaza, sabah 07.30’da Nazilli merkez Yeşil Mahalle Fatih Cami yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Nazilli Devlet Hastanesi Çocuk Servisinde 10 yıldır kat sekreteri olarak çalışan Nihal Kasapoğlu (32), 5 yaşındaki oğlu Kerem Efe’yi kreşe bıraktıktan sonra evine yakın mesafe olan iş yerine gitmek için bisikletiyle yola çıktı. Atatürk Bulvarı üzerinde ilerleyen Kasapoğlu, Fatih Camisini geçtiği sırada bir şarküteri önünde park etmekte olan Durmuş G. idaresindeki 09 ASD 714 plakalı kamyonetin dikkatsizce açılan kapısına çarparak yola savruldu. Bu sırada arkadan gelen 09 P plakalı servis midibüsü başının üzerinden geçen Kasapoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

BİSİKLETİ TEKMELEDİ

Kazayı haber alarak olay yerine gelen Kasapoğlu’nun Bozdoğan Adliyesi’nde katip olarak çalışan eşi Gürbüz Kasapoğlu sinir krizi geçirdi. Kamyonetin yanında duran bisikleti tekmeleyen acılı koca, “Daha 5 yaşında oğlumuz var. Bu kadar erken mi olacaktı” diyerek gözyaşı döktü. Eşinin cansız bedeninin yanına oturup kalan acılı kocayı, polisler ve çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Kazanın ardından Nihal Kasapoğlu’nun mesai arkadaşları olay yerine koştu. Kazaya tepki gösteren bazı esnaflar, yeterli önlem alınmadığını iddia ederek trafik polisleriyle tartıştı. Kazada hayatını kaybeden Kasapoğlu’nun cenazesi otopsi için görev yaptığı Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı