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Gündem Eşini bıçakladıktan sonra polisi aradı
Gündem

Eşini bıçakladıktan sonra polisi aradı

İstanbul Sancaktepe'de bir kişi tartıştığı karısını bıçakladıktan sonra ağlayarak polisi aradı. Olay yerine gelen ambulans yaralı kadını hastaneye kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 05:28:00 -
Eşini bıçakladıktan sonra polisi aradı

Olay saat 03.30 sıralarında Kemal Türkler Mahallesi Şennur Sokak'ta bulunan dört katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan çift, bir müddet sonra kavga etmeye başladı. Bu sırada ismi öğrenilemeyen koca mutfaktan aldığı bıçakla karısını bıçakladı.

Kanlar içinde yerde yatan karısını görünce ağlamaya başlayan koca polisi arayarak karısını bıçakladığını söyledi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis zanlı kocayı gözaltına alırken, sağlık ekipleri bıçakla yaralanan kadını olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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