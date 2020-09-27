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Aktüel Esenyurt'ta taksi durağındaki silahlı kavga
Aktüel

Esenyurt'ta taksi durağındaki silahlı kavga

Olayla ilgili başlatılan çalışma kapsamında, bölgedeki 4 taksi durağı zabıta ekiplerince mühürlendi

Yeniakit Publisher
2020-09-27 10:44:57 -
Esenyurt'ta taksi durağındaki silahlı kavga

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta dün 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kavganın meydana geldiği bölgedeki 4 taksi durağı, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Köyiçi Meydanı'ndaki taksi durağında dün Hastane Taksi Durağı ile Merkez Taksi Durağı çalışanları arasında, müşteri alma nedeniyle çıkan tartışmada 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Olayla ilgili başlatılan çalışma kapsamında, bölgedeki 4 taksi durağı zabıta ekiplerince mühürlendi.

Mühürlenen taksi duraklarının önünde olası bir olumsuz duruma karşı polis ekipleri hazır bekletiliyor.


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