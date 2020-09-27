Esenyurt'ta taksi durağındaki silahlı kavga
Olayla ilgili başlatılan çalışma kapsamında, bölgedeki 4 taksi durağı zabıta ekiplerince mühürlendi
İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta dün 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kavganın meydana geldiği bölgedeki 4 taksi durağı, zabıta ekiplerince mühürlendi.
Köyiçi Meydanı'ndaki taksi durağında dün Hastane Taksi Durağı ile Merkez Taksi Durağı çalışanları arasında, müşteri alma nedeniyle çıkan tartışmada 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Olayla ilgili başlatılan çalışma kapsamında, bölgedeki 4 taksi durağı zabıta ekiplerince mühürlendi.
Mühürlenen taksi duraklarının önünde olası bir olumsuz duruma karşı polis ekipleri hazır bekletiliyor.