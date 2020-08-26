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Aktüel Esenyurt’ta plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Esenyurt’ta plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-26 04:58:40 -
Esenyurt’ta plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Esenyurt’ta plastik üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Selahaddin Eyyubi Mahallesi Evren 2 Sanayi Sitesi’nde plastik üretimi yapan 2 katlı fabrikanın alt katında yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Can kaybının yaşanmadığı yangında fabrikada maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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