Esenyurt'ta panik dolu anlar! Ekipler sevk edildi
İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.
Olay, saat 19.00 sıralarında Esenyurt Orhan Gazi Mahallesi 1658. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Ekipler sevk edildi
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken binanın çatısında hasar oluştu.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangın anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.