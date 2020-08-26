Esenyurt'ta kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti
İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Doğan Araslı Bulvarı Avcılar yönünde M.S.'nin kullandığı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmek istediği belirtilen 75 yaşındaki Esat G.'ye çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Esat G, olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı. Esat G.'nin cenazesi incelemenin ardından morga kaldırıldı.