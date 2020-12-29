  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Esenyurt'ta bir parkta terk edilmiş bebek bulundu
Aktüel

Esenyurt'ta bir parkta terk edilmiş bebek bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-29 12:53:34 -
Esenyurt'ta bir parkta terk edilmiş bebek bulundu

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir parka bırakılan yeni doğmuş bebek, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki parkta yürüyüş yapan vatandaşlar ve kafe çalışanları, yerde bir paket gördü. Paketin içinde bebek olduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yeni doğduğu belirtilen erkek bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’nin baskısına dayanamadı... Geri adım atıp resmen açtılar!
Gündem

Türkiye’nin baskısına dayanamadı... Geri adım atıp resmen açtılar!

Rusya’nın arabuluculuğunda Dağlık Karabağ’da Azerbaycan’la barış anlaşması imzalamak zorunda kalan Ermenistan, Türkiye'nin baskısına dayanam..
2021 bekçi maaşları ne kadar oldu?
Ekonomi

2021 bekçi maaşları ne kadar oldu?

2021 bekçi maaşları ne kadar oldu? Bekçi maaşına zam yapıldı mı? Güncel bekçi maaşları ne kadar? Asgari ücrete yapılan zammın ardından bekçi..
Yürürlüğe girdi... Flaş değişiklik Resmi Gazete'de bu sabah yayımlandı!
Gündem

Yürürlüğe girdi... Flaş değişiklik Resmi Gazete'de bu sabah yayımlandı!

HSK'nın 24 Aralık 2020'deki kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnamede, 324 adli yargı ile 61..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay