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Aktüel Esenyurt'ta Afrikalıların izinsiz pazar ayinine polis baskını
Aktüel

Esenyurt'ta Afrikalıların izinsiz pazar ayinine polis baskını

İstanbul Esenyurt’ta Afrikalılar izinsiz pazar ayini gerçekleştirdi. Sosyal mesafenin ve maske kurallarının ihlal edildiği ayine polis toplam 18 bin lira para cezası uyguladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 23:47:00 -

İstanbul Esenyurt’ta bir düğün salonu içerisinde sosyal mesafesiz ve maskesiz ve izinsiz şekilde ayin yapan Afrikalıların ayinine polis tarafından baskın düzenlendi.

Koronavirüs salgınını önleme amacıyla sık sık hatırlatılan sosyal mesafe, temizlik ve maske kuralları Esenyurt’ta Afrikalıların izinsiz pazar ayininde hiçe sayıldı.
Durumu ihbar alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, düğün salonuna baskın düzenledi.

Polise zor kullanmak zorunda kaldılar

İçeride çoğu maskesiz onlarca kişinin olduğunu ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığını gören polis cezai işlem yapmak üzere tutanak hazırlamak istedi.
Polisin ceza yazmasını engellemek isteyen şahıslar mukavemet gösterip zor kullandı.

Ekipler, maskesiz şekilde kuralları hiçe saydığı görülen 20 kişiye 900’er liradan toplam 18 bin lira para cezası uyguladı.

Miss Uganda yarışması düzenlemişlerdi

Geçtiğimiz günlerde yine Afrikalı bir grup bir gece kulübünde Miss Uganda yarışması düzenlemiş polis tarafından yine ceza yazılmıştı.

 

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