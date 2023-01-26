Esenler Kur'an aşkına buluşuyor

Erdoğan Gül

Önce İsveç'te, ardından da Hollanda’da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıya karşı siyasiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından yapılan protestolar artarak devam ediyor. Haçlı Batı’nın çirkin yüzünü gözler önüne seren İslâm düşmanı Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakması, ardından Hollanda'da İslam karşıtı Pegia grubunun lideri Edwin Wagensveld’in, Laheyn'de aynı küstahlığa imza atması tüm İslam âleminde olduğu gibi Esenler’de de büyük bir infiale sebep oldu. Esenlerliler, Dünyanın her tarafından ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından hakkında dava açılan Paludan ve Wagensveld’i protesto için ‘Kur’an Aşkına Buluşuyoruz’ adlı anlamlı bir protesto eyleminde buluşuyor.

Esenler Dörtyol Meydanı’nda Cuma namazı sonrası siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar bir araya gelerek alçak saldırıları protesto ediyor. Kur’an-ı Kerim’de bulunan 114 ayeti temsilen 114 hafızın Kur’an okuyacağı anlamlı protestoda bir de kampanya başlatıyor. Kampanya ile İsveç ve Hollanda başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında Kur’an-ı Kerim’e ulaşamayan Müslümanlara Kur’an-ı Kerim gönderiyor. Dörtyol Meydanı’ndan PTT Kargo ile gönderilmeye başlayacak “Dünyada her Müslüman’a bir Kur’an-ı Kerim” kampanyası yıl boyunca devam edecek.