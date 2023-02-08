Esed'in kızından skandal deprem paylaşımı

Türkiye merkezli büyük depremler Suriye'yi de yıktı. Şu ana kadar Esed rejimi ve muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde toplam 2 bin 530 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 645 kişi de yaralandı.

Muhalifleri "terörist" olarak lanse etti

Esed'in 19 yaşındaki kızı Zein al-Assad, "zzzeiiinnn" kullanıcı adına sahip Instagram hesabından vicdanları yaralayan paylaşımlarda bulundu.

Zein al-Assad muhaliflerin kontrolündeki bölgelere atıfta bulunarak, "Lütfen kime bağışta bulunduğunuza dikkat edin. İdlib'de teröristleri destekleyen gruplar var. Bu yardımlar Halep, Lazkiye ya da Hama'ya ulaşmayacak" diye yazdı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7 öğlen ise 7,6 büyüklüğünde depremler olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

Depremler Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana, Elazığ dışında; Suriye, Kıbrıs adası, Irak, Mısır ve Lübnan'da hissedildi ve yıkıma yol açtı.

Haber7