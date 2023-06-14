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Dünya Esed, Türkiye ile 4’lü toplantı talep etti
Dünya

Esed, Türkiye ile 4’lü toplantı talep etti

Yeniakit Publisher
2023-06-14 22:52:00 -
Esed, Türkiye ile 4’lü toplantı talep etti

Suriye’deki Beşşar Esed rejimi, seçim öncesi, “Askerini çekmeden Türkiye ile görüşmeyiz” çıkışından çarkederek, dörtlü toplantıların devam etmesini istedi.

Esed, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asgar Hacı’yı Şam’da ağırlarken bölgesel ve uluslararası işbirliği ve istişarenin yanı sıra iki ülkeyi ilgilendiren konuları masaya yatırdı. Son gelişmeler ışığında ortak bir vizyon oluşturma olasılığı değerlendirildi.

Bundan sonraki aşamada ‘dörtlü’ toplantılar yapılmasını talep eden Esed, Astana yolunda koordinasyonun öneminin altını çizerek Rusya ve İran taraflarıyla işbirliği içinde, Türkiye’nin Suriye topraklarındaki varlığı ile terörle mücadele konularında müzakerelere ve somut hedeflere dayalı uygulama mekanizmaların geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin taleplerinin görüşmesini ve çözüme kavuşturulmasını bir manada kabul eden Esed’in bu çıkışı, “Erdoğan’ın seçim zaferi sonrası, yeni strateji” olarak yorumlandı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asgar Hacı ise, müzakere edilen çeşitli dosyalara ilişkin bir vizyon oluşturulmasının doğru olacağını belirtti ve ülkesinin ,özellikle Arap dünyası düzeyinde, Suriye dış ilişkilerinde yaşanan gelişmelerden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Gelinen aşamanın, Suriye’nin kararlılığı ve halkının teröre karşı gösterdiği fedakarlıklar olmasa gerçekleşmeyeceğini dile getirdi.
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