Esed rejiminin sakat bıraktığı Abdullah, Türkiye'nin yardımıyla yürümeye başladı

BAB (AA) - ÖMER KOPARAN/ETHEM EMRE ÖZCAN- Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırısı sonucu bedensel ve zihinsel engelli olan 18 yaşındaki Humuslu Abdullah, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayın destekleriyle, sedyeyle getirildiği Bab Hastanesinden yürüyerek taburcu edildi.

Suriye'de 2015 yılında Esed rejiminin saldırısı sonucu yaralanarak engelli durumuna düşen 18 yaşındaki Humuslu Abdullah, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay'ın yardımlarıyla tedavi gördüğü Bab hastanesinde sağlıklı günlerine dönmeye başladı.

Anadolu Ajansının 2 Aralık'ta yaptığı haberle Abdullah'ın hikayesini duyurmasının ardından Fırat Kalkanı bölgesindeki Türk Kızılay ekipleri engelli gence ulaşarak, tedavisi için çalışmaları başlatmıştı.

Sağlık Bakanlığının destekleriyle kurulan Bab Hastanesinde uygulanan tedavi yöntemlerine yanıt veren Abdullah, 3 hafta önce sedyeyle getirildiği hastaneden yürüyerek ayrıldı.

Hastaneye getirildiğinde yaklaşık 35 kilo olan Abdullah, bu süre içerisinde uygun beslenme programı sayesinde 45 kiloya kadar çıktı.

Evine dönen Abdullah, tedavi sürecinin ikinci aşamasını fizik tedavi ile geçirecek.

- "Allah karşımıza Türkleri çıkardı"

Tedavi sürecinde oğlunun yanından ayrılmayan baba Sadettin Ebu el-Humsi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oğlumun durumu çok kötüydü. Allah karşımıza Türkleri çıkardı. Oğlumun tedavisini üstlendiler. Çok şükür oğlum artık yürüyor, yemek yiyor." dedi.

Mutluluğu gözlerinden okunan baba Ebu el-Humsi, Türkiye'ye, doktorlara ve emeği geçen herkese çok teşekkür etti.

- "Hastamızın bu aşamadaki tedavisini tamamladık"

Bab Hastanesi yetkililerinden Barbaros Ata da "Bundan yaklaşık 23 gün önce Anadolu Ajansının yapmış olduğu bir haberi ihbar kabul eden Kızılayın da girişimleriyle hastamızı hastanemize kabul ettik. Hastamızın bu aşamadaki tedavisini tamamladık." diye konuştu.

Ata, aileye sosyal yardımlar sağladıklarını belirterek, Abdullah'a yardım eden herkese teşekkür etti.

- "Hastanın durumu şu an çok iyi"

Abdullah'ın tedavisini yürüten Dr. Faysal Ebu Abd, Abdullah'ın hastaneye ilk getirildiğinde durumunun çok kötü olduğunu belirterek, "Böbreklerinde ve akciğerlerinde sorunlar vardı. Yetersiz beslenmeye maruz kalmıştı. Günde 20-30 nöbet geçiriyordu. Hastanın çevresiyle de iletişimi hiç yoktu." ifadelerini kullandı.

Dr. Ebu Abd, Abdullah'a uyguladıkları tedavi süreci hakkında şunları kaydetti:

"Buraya gelir gelmez Abdullah’ın MR'ı çekildi ve tahlilleri yapıldı. Fizik tedavisine geçtik. Hastaya uygun beslenme programları başlattık. Böbreklerindeki rahatsızlığın ve enfeksiyonun tedavisine başladık. Yürümesini kolaylaştırmak için bazı özel cihazlarla da ona destek verdik. Hasta şu an bir başına yemek yiyebiliyor. Hastanın durumu şu an çok iyi."

- Kızılaydan aileye sosyal yardımlar

AA'nın haberi üzerine harekete geçen Türk Kızılay ekipleri, Humuslu gence ve ailesine bu süreçte bağışçılar yoluyla destek oldu.

Türk Kızılay Çobanbey Dağıtım Ekip Başkanı Ahmet Yetik yaptığı açıklamada, "Abdullah'ı bugün hastaneden çıkarttık ve evine getirdik. Abdullah'ı eve getirmeden ailenin evini de yeniledik." dedi.

Yetik, ailenin evindeki eksikleri giderdiklerini belirterek bundan sonraki süreçte de desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

- Abdullah'ın hikayesi

Anadolu Ajansı, 2 Aralık'ta yaptığı haberle, Abdullah'ın hikayesini duyurmuştu.

Abdullah, Esed rejiminin 2015 yılındaki saldırısında kafası ve vücudunun farklı bölgelerine şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu hem bedensel hem de zihinsel engelli durumuna düştü.

Saldırı sonrası konuşma, yürüme gibi temel fonksiyonlarını tamamen kaybeden Abdullah, sadece sıvı besinler tüketerek hayata tutundu.

Humus'ta yaşadıkları bölgelerin Esed rejimi güçlerince bombalanması sonucu evsiz kalan Abdullah ve ailesi, 2018'de ülkenin kuzeyine göç ederek önce İdlib, ardından Bab ilçesine yerleşti.

Oğluna kol kanat geren 55 yaşındaki babası Ebu el-Humsi, Abdullah'ın tedavisi için AA üzerinden yardım çağrısı yapmıştı.











