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Esed rejiminden İdlib'e "beyaz fosfor"lu saldırı

Beşşar Esed rejimi güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne silah olarak kullanımı yasak "beyaz fosfor" bombasıyla saldırdı.

13 Mart 2019 Çarşamba 06:11
Esed rejiminden İdlib'e "beyaz fosfor"lu saldırı

İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hama ilinin Ebu Dali köyünde konuşlu rejim birlikleri ve İran destekli yabancı terörist grupların, İdlib'in güneyindeki Temaniye beldesine beyaz fosforla saldırdığını söyledi.

Yusuf, "Saldırı iki defa yapıldı. Her ikisinde de beyaz fosfor yüklü 40'ar bomba atıldı. Henüz ölü ya da yaralı bilgisi alamadık." diye konuştu.

AA'nın elde ettiği görüntülerde, düşüşü net olarak gözlemlenen beyaz fosforun, silah olarak kullanımı uluslararası savaş hukukunca yasak.

Soluma yolu ile vücuda alındığında zehirleyen fosfor, daha çok yüksek yanma reaksiyonuyla nefes darlığına yol açarak beyin ile akciğerlerde ağır hasara ve ölüme sebep oluyor.

Temaniye beldesi, rejim güçlerinin yıl başından bu yana yoğunlaştırdığı saldırılar nedeniyle büyük ölçüde boşaltıldı. Bu nedenle can kaybının yaşanmamış olabileceği tahmin ediliyor.

Rejim, beyaz fosfor bombasını en son mart 2018'de Doğu Guta'da kullanmıştı.

Öte yandan gün içinde, rejim güçleri, İdlib'in güneyindeki Latamne, Kefer Zita ve Morik ilçerlerine de topçu saldırısı düzenledi.

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi mutabakatını ihlal ederek, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki sivil yerleşimlere bu yıl başından itibaren yaptıkları hava ve kara saldırılarında en az 124 sivil hayatını kaybetti, 362'den fazlası yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor. Astana anlaşması çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekti.

 

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 06:11
  1. esad
  2. idlib
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