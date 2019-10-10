0553 313 94 23

Esed, PKK/PYD ile masaya oturacak mı? Resmen duyurdu

Esed rejimi, Barış Harekatı'nın başlamasının ardından diyalog çağrısı yapan PKK/PYD'li teröristlere bir kez daha kapıyı kapattı. Esed rejimi tarafından yapılan açıklamada, "Ülkelerine ihanet ettiler. Diyalog kurmayacağız" denildi.

10 Ekim 2019 Perşembe 22:27
Esed, PKK/PYD ile masaya oturacak mı? Resmen duyurdu

Esed rejimine bağlı isim Faysal Mikdad, Şam'ın 'ülkeye ihanet eden' PKK/PYD ile diyaloğa girmeyeceğini söyledi.

Esed rejimine bağlı Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikdad, bugünkü basın toplantısında, terör örgütü PKK/PYD ile diyaloğu başlatma olasılığıyla ilgili soruya, "Bu silahlı gruplar ülkeerine ihanet etti ve bu ülkeye karşı suç işledi" yanıtını verdi.

Mikdad, "Yabancı güçleri esiri olanlarla hiçbir diyaloğu veya görüşmeleri kabul etmeyiz. Washington'un Suriye topraklarındaki ajanları için hiçbir yer emniyetli olmayacak" ifadelerini kullandı.

Daha önce Suriye Dışişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki terör grupları için 'yolundan sapmış çocuklar' nitelendirmesinde bulunarak 'rasyonel düşünmeye dönmeleri ve doğru yola girmeleri' durumunda onları kabul etmeye hazır olduklarını açıklamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 22:27
  1. Esed
  2. pyd
  3. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • fetösavarfetösavar7 dk önce
    ülkene ihanet eden sensin.. ulan hepiniz osmanlıya ihanet eden zavallılarsınız... baban kadar acımasız bir adam herhalde sen olacaksın... ve rahat bir hayat süremeyecek her an ölüm korkusu ile ömrünü tamamlayacaksın... bir gün bir bebeğin acılı annesi senin canını cehenneme gönderecek..
  • KomikKomik10 dk önce
    Hahahahahahahah akıyor maşallah bu akşam. Adamları satan satana.
  • ahmetahmet19 dk önce
    firat kalkani, zeytindali, cerablymus, baris pinarlari operasyon maliyetleri,ulkemizdeki multecilere harcadigimiz, mahrum kaldigimiz maddi zararin TAMAMI SURIYEDEN PETROL OLARAK, TOPRAK OLARAK VEYA NAKTEN TAZMIN EDILMELI!

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
  1. YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize..
  2. 2. Yargı Paketi'ne ilişkin öneri:..
  3. Fava nasıl yapılır? Fava tarifi..
  4. Soğan kebabı nasıl yapılır? Soğan..
  5. Şiveydiz çorbası nasıl yapılır?..
  6. Esed, PKK/PYD ile masaya oturacak mı?..
  7. Bu hafta neden maç yok? Süper Lig..
  8. Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman..
  9. Yaşar Okuyan hastaneye kaldırıldı
  10. BMGK'dan Barış Pınarı Harekatı kararı!..
  11. Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman..
  12. Ahmet Türk'ün torunundan alçak sözler!..
  13. Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman saat..
  14. Margarita pizza nasıl yapılır?..
  15. Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı
  16. Gençlerbirliği antrenmanlara başladı!..
  17. PFDK'tan tarihi ceza! Tam 421 gün
  18. Havan atışı yapan teröristler böyle..
  19. Yusuf Kaplan ve Dursun Ali..
  20. Fuat Oktay'dan çok net operasyon mesajı!
  21. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! İşte..
  22. Sefer Aycan'dan Aile Bakanlığı'na..
  23. Zulüm bitmiyor! İşte dünyanın ezansız..
  24. Bakan Albayrak'tan bebek katillerine..
  25. Harekat Avrupa'yı salladı!..
  26. Son dakika deprem mi oldu? İstanbul'da..
  27. İngiltere'den flaş operasyon..
  28. Gerçek risotto nasıl yapılır? Orjinal..
  29. Canan Kaftancıoğlu'ndan şaşırtmayan..
  30. İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika..
Ahmet Türk'ün torunundan küstah sözler! Türk askerine 'Köpek' dedi
Ahmet Türk'ün torunundan küstah sözler! Türk askerine 'Köpek' dedi
Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
Harekat başladığı sırada muhabirin tepkisi olay oldu
Harekat başladığı sırada muhabirin tepkisi olay oldu
TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı

Günün Karikatürü

11 Ekim 2019
Azez'de büyük çatışma! YPG saldırılara başladı
Azez'de büyük çatışma! YPG saldırılara başladı
CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
CHP’li belediyenin dinsiz müdürü