Eşcinsel sapkınlığa devlet desteği! Avrupa ülkesinden i.nelik
İsveç Parlamentosu, LGBT sapkınlığını onaylayarak büyük bir skandala imza attı. Yasa, Temmuz 2025'te yürürlüğe alınacak.
İsveç parlamentosu skandal bir karara imza attı. Halk tarafından gelen eleştirilere rağmen yasal cinsiyet değiştirme yaşının 18’den 16’ya indirilmesini öngören yasayı kabul etti. Yeni yasa, Temmuz 2025'te yürürlüğe girecek.
İsveç Parlamentosu, yasal cinsiyet değiştirme yaşının 18’den 16’ya indirilmesini öngören yasayı 94’e karşı 234 oyla onayladı. Yeni yasa, Temmuz 2025'te yürürlüğe girecek.
İsveçliler yasaya karşı
İsveç, 1972 yılında cinsiyet değiştirmeyi yasallaştıran ilk ülke olmuştu. Ancak son yasa ülkede yoğun tartışmalara neden oldu.
Yasaya karşı çıkanlar ise daha fazla araştırma yapılmasını talep etmişti.
Yeni yasayla birlikte İsveç'te yasal cinsiyet değiştirme süreci daha kolay olacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO