0553 313 94 23

ESBİKE Antrenman Yarışları gerçekleşti

Eskişehir Bisiklet Topluluğu (ESBİKE) tarafından düzenlenen Dağ Bisikleti Antrenman yarışında bisiklet tutkunları bir araya geldi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:43
ESBİKE Antrenman Yarışları gerçekleşti

Eskişehir Bisiklet Topluluğu (ESBİKE) tarafından düzenlenen Dağ Bisikleti Antrenman yarışında bisiklet tutkunları bir araya geldi.


Sıcak bir havada gerçekleşen ve 4 kategori halinde yapılan yarışmada sporcular kıyasıya yarıştı. Kent Ormanı içerisinde hazırlanan parkurda patikalar, dik inişler ve çıkışlar ile sporcuların gelişimine ve eğlenerek yarışmasına olanak sağlandı. Antrenman yarışı olmasına rağmen hırslı ve istekli şekilde yarışan bisiklet sporcuları 2 kilometre uzunluğunda olan parkuru en kısa sürede bitirmeye çalıştı.


Yapılan organizasyon hakkında açıklama yapan ESBİKE üyeleri, "Trafikte sokaklarda bisiklet sürerek tehlike altında olan gençlerimizi bu tarz aktivitelerle spora yönlendiriyoruz. Yaz aylarını bizlerle birlikte yaz okullarımızda antrenman yaparak geçiren gençlerimiz kötü alışkanlıklardan da kurtulduğu gibi sporla sağlıklı bir yaşama kavuşuyor. Yarışmaya katılan sporcuların velilerinden de olumlu tepkiler aldık onların hayır dualarını almak bile bizim için bir başarıdır. Etkinliklerin sayısı arttıkça kaliteli sporcuda yetişecek ancak bizden başka bu tarz etkinlikleri sahiplenen yada yapabilen şuana kadar yok yapmaya çalışanlarda cebini doldurmayı öncelik olarak düşündüğü için Eskişehir’in adının kötü anılmasına ve desteğin kesilmesine sebep oldular sponsorları küstürdüler. Bu nedenle asıl işi yapan bizler de mağdur duruma düştük ancak özveri ve inançla bunları aşabiliyoruz imece usulü yarışımızı gerçekleştirdik. Yarış sonrası da ekipçe parkurda mıntıka temizliği yaptık. Bölge halkı da bu durumdan oldukça memnun ve teşekkürlerini ilettiler. Haftaya Sakarya ilinde yapılacak Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonasına sporcularımızda katılacak onlar için hem antrenman hem de tecrübe oldu. Etkinliklerimiz sürecek hem bisiklet hem doğa yürüyüşleri ile ilimize hizmete devam ediyoruz. Gençlik, spor yaptıkça güçlenir ve genç kalır bunu sağlamak önceliğimiz ve bunları yaparken de diğerleri gibi cebimizi düşünmüyoruz hatta cebimizdekini aktararak bu işleri yapıyoruz. Destek veren ailelerimize ve sporcularımıza sonsuz teşekkürler sizlerle daha güzellerini yapacağımızdan eminiz" diye belirtildi.


Öte yandan 4 kategoride yapılan yarışlarda; Büyük Erkekler yarışında Yasin Ekici, Genç Erkeklerde Mehmet Can, Yıldız B Erkeklerde Yusuf Mert ve Bayanlarda Elif Başak Altay birinci oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:43
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tüm dünya alarma geçti! İran resmen açıkladı: Füzeyi ateşledik
    1. Tüm dünya alarma geçti! İran resmen..
    2. Kale Grubu 62. yılında 141 çocuğu..
    3. HAK İŞ Mardin şubesi işçilerle eyleme..
    4. Karın ağrısı şikayeti ile hastaneye..
    5. Tekerlekli sandalye basketbolu
    6. Manisa'da elektrik akımına kapılan..
    7. Başkan Kalaycı: “Yeşil bir Karaman..
    8. Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün..
    9. Atatürk Üniversitesi 400 bin öğrenciye..
    10. Bahçeli: “Suriye’nin kuzeyinde acilen..
    11. Ordu’da yamaç paraşütü yasağı kalkıyor
    12. İzmir’de biçer döver faciası:..
    13. Muradiye 11 bin 500 paket kaçak sigara..
    14. 'Omuz omuza vereceğiz, bu takımı..
    15. Çizgi film karakteri gerçek oldu
    16. Hindistan’da raydan çıkan trende 17..
    17. İdlib’de hava saldırısı: 10 sivil öldü
    18. Mühye Vadi Konutları sahiplerini buldu
    19. Bahçeli: Fırat'ın Doğusu ateşe verilmeli
    20. ESBİKE Antrenman Yarışları gerçekleşti
    21. Kedi için canını hiçe saymıştı... O..
    22. Hong Kong'da protestoculara biber..
    23. Selendi’de yol yapım çalışmaları..
    24. İran balistik füze denemesi yaptığını..
    25. Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması
    26. Yüzbaşı Bozkurt’dan Başkan Gültekin’e..
    27. Melih Gökçek anket yaptı! Sosyal medya..
    28. GÜNCELLEME- İdlib'e hava saldırıları:..
    29. Alanyaspor'da transfer
    30. "Omuz omuza vereceğiz, bu takımı..
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz