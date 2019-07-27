ESBİKE Antrenman Yarışları gerçekleşti

Eskişehir Bisiklet Topluluğu (ESBİKE) tarafından düzenlenen Dağ Bisikleti Antrenman yarışında bisiklet tutkunları bir araya geldi.

Sıcak bir havada gerçekleşen ve 4 kategori halinde yapılan yarışmada sporcular kıyasıya yarıştı. Kent Ormanı içerisinde hazırlanan parkurda patikalar, dik inişler ve çıkışlar ile sporcuların gelişimine ve eğlenerek yarışmasına olanak sağlandı. Antrenman yarışı olmasına rağmen hırslı ve istekli şekilde yarışan bisiklet sporcuları 2 kilometre uzunluğunda olan parkuru en kısa sürede bitirmeye çalıştı.

Yapılan organizasyon hakkında açıklama yapan ESBİKE üyeleri, "Trafikte sokaklarda bisiklet sürerek tehlike altında olan gençlerimizi bu tarz aktivitelerle spora yönlendiriyoruz. Yaz aylarını bizlerle birlikte yaz okullarımızda antrenman yaparak geçiren gençlerimiz kötü alışkanlıklardan da kurtulduğu gibi sporla sağlıklı bir yaşama kavuşuyor. Yarışmaya katılan sporcuların velilerinden de olumlu tepkiler aldık onların hayır dualarını almak bile bizim için bir başarıdır. Etkinliklerin sayısı arttıkça kaliteli sporcuda yetişecek ancak bizden başka bu tarz etkinlikleri sahiplenen yada yapabilen şuana kadar yok yapmaya çalışanlarda cebini doldurmayı öncelik olarak düşündüğü için Eskişehir’in adının kötü anılmasına ve desteğin kesilmesine sebep oldular sponsorları küstürdüler. Bu nedenle asıl işi yapan bizler de mağdur duruma düştük ancak özveri ve inançla bunları aşabiliyoruz imece usulü yarışımızı gerçekleştirdik. Yarış sonrası da ekipçe parkurda mıntıka temizliği yaptık. Bölge halkı da bu durumdan oldukça memnun ve teşekkürlerini ilettiler. Haftaya Sakarya ilinde yapılacak Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonasına sporcularımızda katılacak onlar için hem antrenman hem de tecrübe oldu. Etkinliklerimiz sürecek hem bisiklet hem doğa yürüyüşleri ile ilimize hizmete devam ediyoruz. Gençlik, spor yaptıkça güçlenir ve genç kalır bunu sağlamak önceliğimiz ve bunları yaparken de diğerleri gibi cebimizi düşünmüyoruz hatta cebimizdekini aktararak bu işleri yapıyoruz. Destek veren ailelerimize ve sporcularımıza sonsuz teşekkürler sizlerle daha güzellerini yapacağımızdan eminiz" diye belirtildi.

Öte yandan 4 kategoride yapılan yarışlarda; Büyük Erkekler yarışında Yasin Ekici, Genç Erkeklerde Mehmet Can, Yıldız B Erkeklerde Yusuf Mert ve Bayanlarda Elif Başak Altay birinci oldu.