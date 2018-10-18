Eşarp temizliği için...
Öncelikle belirtelim ki, varaklı eşarplarınızı mutlaka kuru temizlemeye göndermelisiniz.18 Ekim 2018 Perşembe 19:21
Eşarbınızı yıkarken ütülerken ipek eşarbınıza zarar vermemeniz için şunlara dikkat etmelisiniz:
● Elde yıkama yapacaksınız; soğuk suda özel ipek şampuan ile çok çitilemeden yıkamanız, iyi durulama yapmanız, çok hafif sıkmanız (sadece suyunu akıtmak için) ve güneş görmeyen bir yerde yatay bir şekilde sererek kurutmanız gerekir.
● Ütüleme yapacaksınız; çok hafif ısıda tersten, kenar dikişlerini ezmeden ütülemeniz gerekir.
● Yine unutmayınız varaklı eşarplarınızı ütü altına sokmamalısınız.
Ayrıca ipek eşarbınızı daha uzun süre kullanabilmek için,
● Yağmurdan koruyunuz.
● Güneşte uzun süre bırakmayınız.
● Üzerinde üretici firma tarafından belirtilen temizleme yıkama talimatına uygun bakım yapınız.
● Bağlı veya düğümlü bırakmayanız.
● Parfümden koruyunuz.
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