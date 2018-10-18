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Eşarp temizliği için...

Öncelikle belirtelim ki, varaklı eşarplarınızı mutlaka kuru temizlemeye göndermelisiniz.

18 Ekim 2018 Perşembe 19:21
Eşarp temizliği için...

Eşarbınızı yıkarken ütülerken ipek eşarbınıza zarar vermemeniz için şunlara dikkat etmelisiniz:

● Elde yıkama yapacaksınız; soğuk suda özel ipek şampuan ile çok çitilemeden yıkamanız, iyi durulama yapmanız, çok hafif sıkmanız (sadece suyunu akıtmak için) ve güneş görmeyen bir yerde yatay bir şekilde sererek kurutmanız gerekir.

● Ütüleme yapacaksınız; çok hafif ısıda tersten, kenar dikişlerini ezmeden ütülemeniz gerekir.

● Yine unutmayınız varaklı eşarplarınızı ütü altına sokmamalısınız.

Ayrıca ipek eşarbınızı daha uzun süre kullanabilmek için,

● Yağmurdan koruyunuz.

● Güneşte uzun süre bırakmayınız.

● Üzerinde üretici firma tarafından belirtilen temizleme yıkama talimatına uygun bakım yapınız.

● Bağlı veya düğümlü bırakmayanız.

● Parfümden koruyunuz.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 19:21
  1. eşarp temizliği

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