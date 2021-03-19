Eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu temin ederek sattığı iddia edilen 9 şüphelinin adreslerine eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.
Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeklerinin de katıldığı aramada 70 gram sentetik uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 13 adet fişek ele geçirildi.
Olayda 9 kişi gözaltına alındı.