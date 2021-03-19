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Aktüel Eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var
Aktüel

Eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 23:09:00 -
Eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu temin ederek sattığı iddia edilen 9 şüphelinin adreslerine eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.

Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeklerinin de katıldığı aramada 70 gram sentetik uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 13 adet fişek ele geçirildi.

Olayda 9 kişi gözaltına alındı.

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