Erzurumspor'un kamp programı belli oldu
- Mavi-beyazlı ekip, sezonun ikinci yarısı öncesi Antalya ve Erzurum'da kamp yapacak28 Aralık 2018 Cuma 13:57
ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un devre arası kamp programı belli oldu.
Erzurum temsilcisi, ligde ikinci yarı öncesi 1 Ocak'ta Antalya'da başlayacağı hazırlıkları, 9 Ocak'a kadar burada sürdürecek.
Ardından Erzurum'a dönecek mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde çalışmalarına devam edecek.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezonun 18. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maça kadar evinde kamp yapacak.
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