Erzurumspor'un kamp programı belli oldu





ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un devre arası kamp programı belli oldu.

Erzurum temsilcisi, ligde ikinci yarı öncesi 1 Ocak'ta Antalya'da başlayacağı hazırlıkları, 9 Ocak'a kadar burada sürdürecek.

Ardından Erzurum'a dönecek mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde çalışmalarına devam edecek.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezonun 18. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maça kadar evinde kamp yapacak.