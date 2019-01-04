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Erzurumspor'un Antalya kampı

04 Ocak 2019 Cuma 22:15
Erzurumspor'un Antalya kampı

ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, sezonun ikinci yarısı öncesi Antalya kampı devam ediyor.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Belek'teki kampta günün ilk antrenmanında kaleci antrenörü Mehmet Zafer Öğer yönetiminde kaleciler İbrahim Sehic, Hakan Canbazoğlu ve Kerem Civelek bir saat 15 dakika çalıştı.

Akşam antrenmanında ise teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde futbolcular, koşu, ısınma ve taktik çalışma yaptı.



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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 22:15
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. kamp
  3. SÜPERLİG

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