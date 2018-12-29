Erzurumspor'da Stanislav Kostov sesleri! 20 maçta 15 gol...

Yeniakit.com.tr- Golcü arayışlarını sürdüren Büyükşehir Belediye Erzurumspor sürpriz bir isme yöneldi. Son olarak Lennar Thy ile yollarını ayıran Erzrumspor bir yandan golcü takviyesi için kolları sıvadı.

20 maçta 15 gollü forvet!

Erzurumspor kurmayları Bulgaristan 1.Lig ekiplerinden Levski Sofia'da gösterdiği performansla bir çok takımın transfer listesine giren Stanislav Kostov için Bulgar kulübe teklifte bulunduğu iddia edildi. Kostov bu sezon L.Sofia formasıyla Bulgar liginde 20 maçta 15 kez fileleri havalandırmayı başarırken 1 kez de asistle katkıda bulundu. Bulgar ekibinin finans anlamda zor günler geçirdiği ve bir çok oyuncusunu ise satılığa çıkardığı gelen tekliflere de olumlu yaklaşacağı öğrenildi.

Öte yandan Bulgar medyasıda Erzurumspor'un Kostov için resmi teklifte bulunduğu ve Levski Sofia'nın da bunu doğruladığını duyurdular.

27 yaşındaki golcü oyuncunun Levski Sofia ile 2020 sözleşmesi bulunurken piyasa değerininde 500 bin Euro olarak belirtildi.

Kaynak:Yeniakit.com.tr