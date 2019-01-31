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Erzurumspor transferlere 7,5 milyon avro harcadı

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş:"Transferlerin toplam 7,5 milyon avro civarında maliyeti var ve bu paranın da yaklaşık yüzde 30'unu nakit ödedik"- "Transferde fiyat-kalite dengesini tuttuk. En kaliteliyi en ucuza nasıl alırız, bunun hesabını yaptık. Doğru transferler yaptığımıza inanıyoruz"

31 Ocak 2019 Perşembe 21:26
Erzurumspor transferlere 7,5 milyon avro harcadı


ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, ara transfer döneminde takıma kazandırılan futbolcuların toplam maliyetinin yaklaşık 7,5 milyon avro olduğunu belirtti.

Hüseyin Üneş, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, 5 Ocak'taki genel kurulun ardından transfer çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Bu süre içinde futbolculara 3,5 milyon lira ödendiğini anlatan Üneş, kongreden bir hafta önce de yine futbolculara ödeme yapıldığını aktardı.

Başkan Üneş, ara transfer döneminde 6 futbolcu takviyesiyle takımı güçlendirdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Transfer ettiğimiz ve 2,5 yıl sözleşme imzaladığımız futbolcularımızın toplam maliyeti Pierre Kanstrup'ta 815 bin avro, Rashad Muhammed'in 1 milyon 535 bin avro, Kristian Fardal Opseth'in 1 milyon 275 bin avro, Samuel Emem Eduok 2 milyon 168 bin avro ve Gabriel Obertan için 1 milyon 705 bin avro oldu. Ayrıca Serkan Kurtuluş'u da 225 bin lira karşılığında 6 aylığına takımımıza kattık. Transferlerin toplam 7,5 milyon avro civarında maliyeti var ve bu paranın da yaklaşık yüzde 30'unu nakit ödedik."


- Obertan'dan Amerika ve Avusturalya'ya bedava gitme şartı


Gabriel Obertan için bonservis ücreti ödenmediğini bildiren Üneş, "Obertan, Amerika ve Avusturalya'dan teklif gelmesi durumunda bedava gitme şartını istedi. Eşi Amerikalı olduğu için bunda ısrar etti, şartlarımıza da uydu. Onun haricinde Türkiye içinden veya Avrupa'dan bir kulüp isterse çok ciddi bir bonservis bedeli getirme şartını koyduk." diye konuştu.

- "Transferde fiyat-kalite dengesini önde tuttuk"


Başkan Üneş, bu transferleri yaparken günü kurtarmak için değil kısa, orta ve uzun vadede kulübe kazanç sağlama amacını taşıdıklarını söyledi.

Futbolcuların performans anlamında takıma katkı sağlayacağına inandığını kaydeden Üneş, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de ve Avrupa'da farklı kulüplere transfer olarak ekonomik açıdan kulübümüze katkı verecek futbolcuları transfer etmeye çalıştık. Transferleri yaparken teknik heyetin düşüncelerini de aldık. Yönetici arkadaşlarımızla değerlendirdik, mali yüklerini en aza indirdik. Transferde fiyat-kalite dengesini tuttuk. En kaliteliyi en ucuza nasıl alırız, bunun hesabını yaptık. Doğru transferler yaptığımıza inanıyoruz. Takımımıza ciddi katkı sağlayacaklar."

Üneş, sezon sonuna kadar futbolculara 23 milyon lira ödeyeceklerini, diğer borçlar hesaplandığında toplam borcun 40 milyon lira civarında olduğunu sözlerine ekledi.




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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 21:26
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