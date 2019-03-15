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Erzurumspor, Trabzonspor maçına hazır

- Sakatlığı bulunan Egemen Korkmaz antrenmana katılmadı

15 Mart 2019 Cuma 18:15
Erzurumspor, Trabzonspor maçına hazır


ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Trabzonspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Mavi-beyazlı futbolcuların dar alanda taktik ağırlıklı pas çalışması ile sonlandırdığı antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Sakatlığı bulunan Egemen Korkmaz'ın katılmadığı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayan Erzurumspor, maçı beklemeye başladı.

Lig'in 22. haftasında iç sahada 4-2 kazanılan Demir Grup Sivasspor maçından sonra üç maç galibiyet elde edemeyen ve bu periyotta sadece 1 puan alan Erzurum temsilcisi, 22 puanla 17. sırada yer alıyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Trabzonspor arasında Kazım Karabekir Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 18:15
  1. Ali Palabıyık
  2. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Trabzonspor

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