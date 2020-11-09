Erzurumlular bugün sabah “ecdada saygı” için yürüyecek

Ayazpaşa Camii müezzini Abdullah Efendi’nin 143 yıl önce sabah namazı sonrası cami minaresine çıkıp okuduğu sela ve yaptığı çağrının ardından halkın kazma, kürek ve nacaklarla bir araya gelip, Aziziye Tabyası’nda Ruslar’a karşı savaşması ve Osmanlı ordusunun zafer kazanmasına verdiği katkı, “ecdada saygı yürüyüşü”yle bu yıl 9 Kasım Pazartesi günü hatırlanacak. Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilecek yürüyüş öncesi kentteki camilerden selalar okunacak, ardından bir araya gelecek olan Erzurumlular, sabahın ilk ışıklarıyla ellerinde Türk bayraklarıyla önce Karskapı Şehitliği’ni ziyaret edecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle katılımın sınırlı tutulacağı programda, daha sonra şehrin doğusundaki Top Dağı’nda yer alan Aziziye ve Mecidiye tabyalarına yürünecek. Buradaki programda Kur’an-ı Kerim okunarak duaların edilmesinin ardından çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.