Erzurum'da üç ayrı noktada dumanlar yükseldi
Erzurum Şenkaya'da üç farklı noktada çıkan orman yangınlarından ikisi ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Erzurum’un Şenkaya ilçesinde akşam saatlerinde üç ayrı noktada orman yangını çıktı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Şenkaya ilçesine bağlı Değirmenler Mahallesi Kılıçboğazı mevkiinde üç ayrı noktada yangın çıktı. İki bölgede alevler, ekipler tarafından kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına Oltu ve Göle’den ekipler de destek verdi.