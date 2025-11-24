  • İSTANBUL
Son Haberler

Yerel Erzurum'da üç ayrı noktada dumanlar yükseldi
Yerel

Erzurum'da üç ayrı noktada dumanlar yükseldi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Erzurum'da üç ayrı noktada dumanlar yükseldi

Erzurum Şenkaya'da üç farklı noktada çıkan orman yangınlarından ikisi ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde akşam saatlerinde üç ayrı noktada orman yangını çıktı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Şenkaya ilçesine bağlı Değirmenler Mahallesi Kılıçboğazı mevkiinde üç ayrı noktada yangın çıktı. İki bölgede alevler, ekipler tarafından kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına Oltu ve Göle’den ekipler de destek verdi.

