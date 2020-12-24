Erzurum'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi yakalandı
İki araçta Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 31 gümüş madalyon, 2 heykel ve 4 sikke ele geçirildi
ERZURUM (AA) - Erzurum'un Hınıs ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hınıs-Varto kara yolunda şüphelendikleri iki aracı durdurarak arama gerçekleştirdi.
Ekipler, araçlarda yaptıkları aramada Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çeşitli çap ve ebatlarda 31 gümüş madalyon, 2 gümüş heykel ile 4 gümüş sikke ele geçirdi.
Ele geçirilen objeler Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edildi, araçlarda bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.