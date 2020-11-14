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Aktüel Erzurum'da sonbahar güzelliği
Aktüel

Erzurum'da sonbahar güzelliği

Yeniakit Publisher
2020-11-14 11:00:30 -
Erzurum'da sonbahar güzelliği

ERZURUM (AA) - Erzurum'da park ve bahçeler, sonbaharda farklı bir güzelliğe büründü.

Yapay gölet, hayvanat bahçesi ve sonbahar aylarında farklı renk tonlarını içinde barındıran Yakutiye ilçesindeki Ata Botanik Park, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Hazan renklerine bürünen park, çok sayıdaki kuş ve ördek türüne de ev sahipliği yapıyor. Kentte dört mevsim ilgi odağı haline gelen park, hafta tatilinde stres atmak isteyenlerin de uğrak yerlerinin başında yer alıyor.

Sıra dışı güzellikler sunarak hoş zaman geçirmeye imkan sağlayan park, fotoğraf tutkunlarının da uğrak yerleri arasında yer alıyor. Kentteki park ve bahçelerin yanı sıra Atatürk Üniversitesi kampüsünde de yaprakları sararan ağaçlar, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

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