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Aktüel Erzurum'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 13 kişiye para cezası verildi
Aktüel

Erzurum'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 13 kişiye para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 18:50:52 -
Erzurum'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 13 kişiye para cezası verildi

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Oltu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 13 kişiye, 11 bin 700 lira ceza kesildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçe merkezi, halk pazarı ve sanayi sitesinde polis ekipleri maske ve mesafe denetimi yaptı.

Oltu Kaymakamı Şenol Turan'ın da katıldığı denetimlerde vatandaşlar, kurallara uymaları konusunda ikaz edilirken, maske takmayan, caddede veya toplu alanlarda maske takmayarak sigara içenlere ceza uygulandı.

Denetimlerde, kuraları ihlal eden 13 kişiye 11 bin 700 lira para cezası verildi.

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