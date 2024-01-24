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Gündem Erzurum'da kartpostallık görüntü!
Gündem

Erzurum'da kartpostallık görüntü!

Yeniakit Publisher
2024-01-24 23:59:00 - 2024-01-25 00:10:33
Erzurum'da kartpostallık görüntü!

Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı.

Kentte, park halindeki araçlar beyaza büründü, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Büyükşehir ile karayolları ekipleri sorumluluk bölgelerinde ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Trafik polisleri ise tır, çekici ve ağır tonajlı araçları durdurarak, kara yolunda dikkatli seyretmeleri ve zincirsiz şekilde yola çıkmamaları yönünde uyardı.

Etkisini sürdüren kar yağışı altındaki Erzurum Kalesi ile Çifte Minareli Medrese ise dronla görüntülendi.
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