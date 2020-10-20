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Aktüel Erzurum'da kaçak avlanan 20 kişiye 22 bin 963 lira ceza kesildi
Aktüel

Erzurum'da kaçak avlanan 20 kişiye 22 bin 963 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-10-20 11:05:54 -
Erzurum'da kaçak avlanan 20 kişiye 22 bin 963 lira ceza kesildi

ERZURUM (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Bölge Müdürlüğünce yapılan denetimlerde, kaçak avlanan 20 kişiye 22 bin 963 lira ceza uygulandı.

Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin sorumluluk alanındaki av koruma faaliyet ve denetimleri sürüyor.

Devlet avlaklarında denetim gerçekleştiren ekipler, kaçak avcılık yaptığı belirlenen 20 kişiye 22 bin 963 lira ceza verdi. Bu kişilere ait 6 tüfeğe de el konuldu.

Yetkililer, çalışmalara emniyet güçleri ve fahri av müfettişlerinin de destek verdiğini belirterek, kurallara riayet eden avcılara teşekkür etti.


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