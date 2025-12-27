Erzurum'da gümrük mühürlü tırda şok baskın: Dorseden 23 kaçak çıktı!
Erzurum polisi, Aşkale’de durdurduğu gümrük mühürlü bir tırın dorsesinde Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakaladı. Mührü sökülen dorseden çıkan göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, tır şoförü kelepçelenerek gözaltına alındı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin kent genelinde gerçekleştirdiği "şok uygulamalar" meyvesini verdi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat şubelerinin koordineli çalışması sonucu, Aşkale ilçesinde şüpheli bir tır takibe alınarak durduruldu.
MÜHÜR SÖKÜLDÜ, KAÇAKLAR ORTAYA ÇIKTI
Tırın dorsesinde bulunan resmi gümrük mührü, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü görevlisi eşliğinde söküldü. Polisin dorsede yaptığı aramada, yasa dışı yollarla yurda giren ve tırın içine gizlenen Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Operasyon anında dorseden indirilen kaçak göçmenlerin durumuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:
"Ekiplerce dorseden tek tek indirilen 23 göçmen, işlemlerinin tamamlanması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Tır şoförü ise göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla yerinde gözaltına alındı."
POLİSTEN GEÇİT YOK
Kentin giriş ve çıkış noktalarında denetimlerini artıran Erzurum polisi, göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Gözaltına alınan tır şoförünün emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.