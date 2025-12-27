  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

CHP’nin ayıbını yüzlerine vurdu: Habib-i Neccar Camii açılıyor, Ulucami'de ses seda yok

Kandil gecesi İsmet İnönü’yü anan CHP’li belediyeye tepki: Milletin inancını yok sayan, yok olur!

Suriye'de camiye kalleş saldırı! Türkiye'den jet hızında tepki

455 bin konuta bön bön bak şimdi! Bakın bakın Ekrem’in müthiş (!) ufkuna bakın

4 milyon litrelik kriz: İran, Hürmüz’de petrol tankerine el koydu

Çin’den 20 ABD savunma şirketi ve 10 yöneticiye "Tayvan" yaptırımı Trump'a Tayvan tarifesi

İngiliz generaller kaleme aldı! İngiltere Başbakanına ders gibi mektup

Yerlikaya'dan "455 Bin Konut Tamam" paylaşımı: İşte, gün geldi... Şükürler olsun!

Abdullah Gül’ün sağ kolundan skandal yazı! Erdoğan'a 'Saddam'la akıbetin aynı olur' iması

İngiliz aktivistten olay itiraf!! "Batı'nın maskesini İsrail düşürdü, gerçek medeniyeti İslam'da gördük!"
Yerel Erzurum'da gümrük mühürlü tırda şok baskın: Dorseden 23 kaçak çıktı!
Yerel

Erzurum'da gümrük mühürlü tırda şok baskın: Dorseden 23 kaçak çıktı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Erzurum'da gümrük mühürlü tırda şok baskın: Dorseden 23 kaçak çıktı!

Erzurum polisi, Aşkale’de durdurduğu gümrük mühürlü bir tırın dorsesinde Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakaladı. Mührü sökülen dorseden çıkan göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, tır şoförü kelepçelenerek gözaltına alındı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin kent genelinde gerçekleştirdiği "şok uygulamalar" meyvesini verdi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat şubelerinin koordineli çalışması sonucu, Aşkale ilçesinde şüpheli bir tır takibe alınarak durduruldu.

MÜHÜR SÖKÜLDÜ, KAÇAKLAR ORTAYA ÇIKTI

Tırın dorsesinde bulunan resmi gümrük mührü, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü görevlisi eşliğinde söküldü. Polisin dorsede yaptığı aramada, yasa dışı yollarla yurda giren ve tırın içine gizlenen Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyon anında dorseden indirilen kaçak göçmenlerin durumuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Ekiplerce dorseden tek tek indirilen 23 göçmen, işlemlerinin tamamlanması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Tır şoförü ise göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla yerinde gözaltına alındı."

POLİSTEN GEÇİT YOK

Kentin giriş ve çıkış noktalarında denetimlerini artıran Erzurum polisi, göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Gözaltına alınan tır şoförünün emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

 

Trakya’da düzensiz göçmen operasyonu
Trakya’da düzensiz göçmen operasyonu

Yerel

Trakya’da düzensiz göçmen operasyonu

Demir yüklü TIR'dan 37 kaçak göçmen çıktı
Demir yüklü TIR'dan 37 kaçak göçmen çıktı

Yerel

Demir yüklü TIR'dan 37 kaçak göçmen çıktı

39 kaçak göçmen daha yakalandı
39 kaçak göçmen daha yakalandı

Yerel

39 kaçak göçmen daha yakalandı

İzmir'de 56 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de 56 düzensiz göçmen yakalandı

Yerel

İzmir'de 56 düzensiz göçmen yakalandı

Afgan göçmenler İran'ı terk ediyor
Afgan göçmenler İran'ı terk ediyor

Dünya

Afgan göçmenler İran'ı terk ediyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23