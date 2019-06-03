Erzurum’da çocukların “Arafalık” mutluluğu Erzurum’da çocukların bayram öncesi "arafalık" adı verilen fındık, fıstık, ceviz ve şeker toplama geleneği devam ediyor.

Erzurum’da çocukların bayram öncesi "arafalık" adı verilen fındık, fıstık, ceviz ve şeker toplama geleneği devam ediyor.

Ramazan Bayramı öncesi bugün Erzurum’da çocuklar arafalık toplayarak asırlardır devam eden bu geleneği sürdürmeye devam ettiler.

Ellerindeki poşetlerle ev ev dolaşarak bayram kutlaması yapan çocuklar, şeker, fıstık, ceviz topladılar.

Çocukları karşılayan aileler, onlara hazırladıkları fındık, fıstık ve cevizlerden vererek, çocukların bayramını kutladılar.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.