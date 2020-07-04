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Aktüel

Erzurum'da bir mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-04 14:06:11 -
Erzurum'da bir mahalle karantinaya alındı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un İspir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinin çalışmaları sonucu Değirmendere Mahallesi'ndeki ikametgahta pozitif vakaya rastlandı.

Temaslı sayısının fazlalığı ve diğer mahallelere bulaşma riski nedeniyle Bayburt sınırında bulunan Değirmendere Mahallesi, İlçe Hıfzıssıha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Karar doğrultusunda mahalleye giriş çıkışlar 14 gün boyunca yasaklandı.

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