Erzurum Ticaret Borsası
Borsada büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,75 ila 64,95 liradan işlem gördü29 Ocak 2019 Salı 18:34
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,75 ila 64,95 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|21,75
|29,00
|24,81
|ESKA
|Et Büyükbaş
|KG
|29,85
|64,95
|42,09
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|21,75
|29,00
|25,91
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|32,77
|38,00
|36,62
|HTS
ESKA: Et ve Süt Kurumu Alış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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