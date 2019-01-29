Erzurum Ticaret Borsası Borsada büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,75 ila 64,95 liradan işlem gördü

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 21,75 ila 64,95 liradan satıldı. ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMA (TL) SATIŞ ŞEKLİ Et Büyükbaş KG 21,75 29,00 24,81 ESKA Et Büyükbaş KG 29,85 64,95 42,09 ESKS Et Büyükbaş KG 21,75 29,00 25,91 HMS Et Büyükbaş KG 32,77 38,00 36,62 HTS ESKA: Et ve Süt Kurumu Alış ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış HTS: Hazır Tüccar Satış HMS: Hazır Müstahsil Satış

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