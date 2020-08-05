Erzurum Ticaret Borsası
Büyükbaş etin kilogramı ortalama 42,65 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etin kilogramı ortalama 42,65 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|41,91
|74,07
|42,65
|HTS
|Tereyağ
|KG
|40,53
|43,96
|41,72
|HTS
|Peynir (yağlı)
|KG
|17,50
|18,66
|17,51
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|2,00
|2,00
|2,00
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış