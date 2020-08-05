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Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş etin kilogramı ortalama 42,65 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-05 17:25:12 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etin kilogramı ortalama 42,65 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaş KG41,9174,0742,65HTS
Tereyağ KG40,5343,9641,72HTS
Peynir (yağlı)KG17,5018,6617,51HTS
İnek SütüKG2,00
2,00 2,00 HMS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

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