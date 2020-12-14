Erzurum Ticaret Borsası
Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,89 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,89 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kaşar peyniri
|Kg
|27,78
|32,00
|30,38
|HMS
|Et büyükbaş
|Kg
|47,02
|56,02
|48,89
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|25,02
|28,80
|25,28
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış