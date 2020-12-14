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Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,89 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-14 16:11:26 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,89 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kaşar peyniriKg 27,7832,0030,38HMS
Et büyükbaşKg47,0256,0248,89HTS
Civil peynirKg25,0228,8025,28HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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